Calciomercato Inter Ausilio lavora su un doppio tavolo | si pensa a due regali per Chivu!

L’Inter lavora senza sosta sul mercato, con Ausilio che tiene i fari puntati su due obiettivi principali. La società nerazzurra sta cercando rinforzi per la corsia di destra e lavora a un doppio tavolo, con l’obiettivo di sorprendere Chivu e i tifosi. La sessione di mercato entra nel vivo e le trattative si fanno sempre più intense.

