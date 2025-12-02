Calciomercato sorpresa Inter | si pensa a un ex Juventus Next Gen per regalare a Chivu il vice Dumfries

2 dic 2025

dopo la bocciatura di Luis Henrique. L’ Inter  ha potuto toccare con mano l’ impatto devastante  di  Idrissa Touré  nella partita contro il  Pisa, e il club di  Viale della Liberazione  è ora  pronto a fare sul serio  per l’esterno destro. Il tedesco ha già  impressionato  gli osservatori nerazzurri, ottenendo la  promozione  definitiva. Touré: sgroppate micidiali e il paragone con Dumfries. A studiarlo da vicino, direttamente dalla panchina all’ Arena Garibaldi, c’era un  esaminatore speciale:  Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

