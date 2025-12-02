Calciomercato sorpresa Inter | si pensa a un ex Juventus Next Gen per regalare a Chivu il vice Dumfries
dopo la bocciatura di Luis Henrique. L’ Inter ha potuto toccare con mano l’ impatto devastante di Idrissa Touré nella partita contro il Pisa, e il club di Viale della Liberazione è ora pronto a fare sul serio per l’esterno destro. Il tedesco ha già impressionato gli osservatori nerazzurri, ottenendo la promozione definitiva. Touré: sgroppate micidiali e il paragone con Dumfries. A studiarlo da vicino, direttamente dalla panchina all’ Arena Garibaldi, c’era un esaminatore speciale: Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
SerieB - CalcioMercato #Palermo Trasferitosi la scorsa estate in prestito alla Reggiana per note questioni personali, Giangiacomo Magnani potrebbe a sorpresa fare rientro a Palermo già nell’oramai imminente sessione invernale di calciomercato. A riferirl - facebook.com Vai su Facebook
#Bartesaghi sorpresa del derby: in estate il Milan ha respinto l'assalto del ... #SempreMilan #milan #calciomercato Vai su X
Mercato Inter, Frattesi saluta? Marotta pensa a un colpaccio dalla Serie A - Lavori in corso a viale della Liberazione per stabilire le mosse del futuro: c’è un nome che può arrivare dal campionato italiano per Chivu ... Lo riporta msn.com
Calciomercato Napoli, i tre centrocampisti seguiti per gennaio: c’è una sorpresa - Tre i nomi accostati al Napoli, che a gennaio proverà a rinforzare il centrocampo a causa degli infortuni subiti ... okcalciomercato.it scrive
Calciomercato Inter, pronti 60 milioni a gennaio? Chivu pazzo del jolly della Roma - Attendendo il calciomercato invernale, l’Inter continua a puntare su un rinforzo a centrocampo: il preferito di Chivu è Manu Koné, talento francese della Roma, ma i giallorossi lo valutano tra i 50 e ... Riporta spaziointer.it
Mercato Inter, colpo totalmente a sorpresa: Marotta ha scelto / News - La squadra nerazzurra continua a lavorare in ottima mercato: sono diversi i nomi sul tavolo di Marotta, che intanto guarda anche al futuro ... Si legge su msn.com
Clamoroso Inter, dalla Francia non hanno dubbi: doppia cessione spiazzante - In casa Inter si pensa al prossimo mercato, due possibili giocatori in partenza: attenzione ai nomi dei partenti ... Come scrive spaziointer.it
Calciomercato Inter: pronti 20 milioni per Giovane - I nerazzurri, dopo l'ottima prova del brasiliano in campionato proprio contro la squadra di Chivu, si starebbero già muovendo ... Riporta fantacalcio.it