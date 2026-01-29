Calciomercato Caprari in arrivo Crisetig alla presentazione della 4°maglia | Perdere rode la risposta è solo il lavoro

Le voci di calciomercato si fanno sempre più insistenti: Caprari potrebbe essere il prossimo acquisto del Padova. Intanto, Crisetig si prepara a presentare la quarta maglia della squadra e non perde tempo a parlare di lavoro e determinazione, dicendo che per superare il momento difficile basta impegnarsi e sudare in campo. La squadra si muove, e i tifosi sperano in rinforzi che possano cambiare rotta.

Il leader dello spogliatoio del Padova durante la presentazione della quarta maglia biancoscudata analizza il momento della squadra, reduce da due sconfitte di fila. Intanto dal Monza approda il fantasista scuola Roma. Contratto di un anno e mezzo Lavoro e fame. E poi il mercato. Con ordine. La ricetta per uscire dal momento difficile secondo il capitano del Padova Lorenzo Crisetig è molto semplice. A margine della presentazione della quarta maglia del Padova, in scena domenica 1 febbraio 2026 alle 17:15 contro il Monza e in esposizione per tre giorni da Second Hand in via del Santo 65 insieme a una collezione di altri indumentici storici, il capitano biancoscudato ha fatto il punto sul momento della squadra dopo l’ultima sconfitta e sulla sfida in arrivo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

