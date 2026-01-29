Bridgerton | una serie femminista

La serie Netflix Bridgerton sta facendo parlare di sé. È diventata un vero fenomeno tra gli appassionati di costume e intrattenimento. La storia segue le famiglie più importanti dell’alta società inglese mentre presentano le loro giovani debuttanti alla stagione mondana. In quel periodo, le ragazze cercano un marito che possa migliorare la loro posizione sociale. La serie, oltre a essere molto seguita, ha anche suscitato discussioni sulla rappresentazione femminista e sui ruoli delle donne in quel mondo.

L'acclamata serie Netflix, vero fenomeno di costume, segue le famiglie più prestigiose dell'alta società mentre presentano le loro giovani debuttanti all'inizio della stagione mondana, un periodo dedicato alla ricerca di un matrimonio che, idealmente, rafforzi la loro posizione sociale. Ogni stagione vede protagonista una nuova coppia, con prospettive e tematiche differenti che ruotano sempre intorno all'idea di un legame da costruire o da sugellare attraverso l'unione (sentimentale, corporea, comunicativa). Le discussioni sorprendentemente consapevoli su diverse questioni femministe che attraversano la serie risultano ancora attuali a distanza di duecento anni e mettono in luce molti dei problemi che le donne continuano ad affrontare oggi.

