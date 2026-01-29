Bridgerton 4 la serie in costume torna su Netflix | data trama e cast

Da oggi su Netflix torna “Bridgerton” con la sua quarta stagione. La serie, amatissima per le sue storie d’amore in costume, continua a conquistare il pubblico, che ora potrà scoprire cosa riserva questa nuova stagione. La produzione ha confermato la data di uscita e il cast, e gli appassionati sono già in fermento.

Ci siamo: torna su Netflix la stagione 4 di “ Bridgerton “, la serie in costume diventata un cult della piattaforma streaming. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: dalla data di uscita, al numero di episodi, ma anche trama e cast. Bridgerton 4 stagione, quando esce e numero episodi. L’attesa è finita: giovedì 29 gennaio 2026 esce la prima parte di “ Bridgerton 4 stagione “, la popolare serie tv ideata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Netflix. La stagione 4 di “Bridgerton” è composta da 8 episodi: i primi 4 sono disponibili dal 29 gennaio, mentre gli ultimi 4 dal 26 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

