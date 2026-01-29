Brian Cox debutta alla regia con il suo primo film, “Glenrothan”. L’attore britannico ha deciso di passare dietro la macchina da presa, portando sul grande schermo una storia in cui figura anche lui, insieme a Alan Cummings e Shirley Henderson. La pellicola segna un nuovo passo nella carriera di Cox, che si mette in gioco per la prima volta come regista.

Brian Cox esordisce alla regia con il suo primo film Glenrothan. Nel cast troviamo oltre allo stesso Cox anche Alan Cummings e Shirley Henderson. Scopriamo insieme il trailer e tutti i dettagli di questo film presto in arrivo sul grande schermo. Brian Cox: dove l’abbiamo visto?. Rispondere a questa domanda è molto semplice. Cox è quell’ attore scozzese che è stato uno dei più grandi interpreti del teatro di Shakespeare, e che al cinema è stato Hannibal Lecter prima di Anthony Hopkins in Manhunter di Michael Mann, giusto per fare un esempio (ma lo abbiamo visto anche in Braveheart, The Bourne Identity, Troy, Zodiac, La 25a ora e Il ladro di orchiedee ), e che di recente ha interpretato il patriarca della famiglia Roy, Logan Roy, nella popolarissima serie Succession. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Brian Cox esordisce alla regia con il suo 'Glenrothan'

