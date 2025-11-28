Frenata dei ricavi margini in tenuta Più imprese registrano perdite ma migliora l’indebitamento
di Filippo Urbini Il settore tessile-abbigliamento romagnolo (abbigliamento, maglieria, calzature e accessori) chiude il 2024 con una correzione dopo il triennio di rimbalzo post-Covid. Sul campione di 19 imprese analizzate, il fatturato aggregato si attesta a circa 2,0 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto al 2023. Solo 5 aziende su 19 crescono anno su anno, mentre 14 registrano una contrazione dei volumi. Nonostante la flessione dei ricavi, la redditività operativa mostra una discreta resilienza: il Ros mediano (EbitRicavi) sale dal 4,4% al 6,4% e 10 imprese migliorano il margine rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo la chiusura di Wall Street, sono usciti i risultati del terzo trimestre di Nvidia: il colosso dei chip ha messo a segno ricavi record per oltre 57 miliardi nel terzo trimestre e ne prevede 65 miliardi (contro stime degli analisti ferme a 62) per il quarto. Sempre Nvi - facebook.com Vai su Facebook
Frenata dei ricavi, margini in tenuta Più imprese registrano perdite, ma migliora l’indebitamento - Fase più selettiva per le imprese: necessari disciplina commerciale, gestione del circ ... Da ilrestodelcarlino.it
Olimpias, l’hub tessile dei Benetton frena. Ricavi a -17% e margini a -30% - Olimpias group, controllata da Schema eta srl (la ex Benetton srl) a sua volta detenuta da Edizione, è ... milanofinanza.it scrive
Prysmian: ricavi e margini oltre le attese, cassa record da 1 miliardo. Debito sopra le stime - Per il gruppo dei cavi fatturato a 4,77 miliardi (+5% organico) ed ebitda adjusted a 527 milioni (+27,9%). Si legge su milanofinanza.it