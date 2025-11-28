Frenata dei ricavi margini in tenuta Più imprese registrano perdite ma migliora l’indebitamento

di Filippo Urbini Il settore tessile-abbigliamento romagnolo (abbigliamento, maglieria, calzature e accessori) chiude il 2024 con una correzione dopo il triennio di rimbalzo post-Covid. Sul campione di 19 imprese analizzate, il fatturato aggregato si attesta a circa 2,0 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto al 2023. Solo 5 aziende su 19 crescono anno su anno, mentre 14 registrano una contrazione dei volumi. Nonostante la flessione dei ricavi, la redditività operativa mostra una discreta resilienza: il Ros mediano (EbitRicavi) sale dal 4,4% al 6,4% e 10 imprese migliorano il margine rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

