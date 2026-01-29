Bovisio paura feriti e code per un grave incidente all’ uscita della Milano -Meda

Un incidente grave si è verificato questa sera all’uscita di Bovisio Masciago, causando il caos nel traffico. Sul posto sono rimasti feriti alcuni automobilisti e si sono formate lunghe code. La polizia sta lavorando per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro.

Un incidente grave si è verificato all’uscita della Milano-Meda, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada.

Questa mattina, 12 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla strada Milano-Meda, all'altezza del centro congressi, nel tratto che incrocia la Monza-Saronno.

