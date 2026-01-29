Bovisio paura feriti e code per un grave incidente all’ uscita della Milano -Meda

Da ilnotiziario.net 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato questa sera all’uscita di Bovisio Masciago, causando il caos nel traffico. Sul posto sono rimasti feriti alcuni automobilisti e si sono formate lunghe code. La polizia sta lavorando per gestire la situazione e chiarire le cause dello scontro.

Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Nuovi disagi in vista per i pendolari lombardi. Lunedì 2 febbraio 2026 è stato proclamato. Il marchio Armani contraffatto al centro di un maxi sequestro nel Sud Milano. Oltre 65mila. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Trenord rafforza in modo significativo il servizio ferroviario. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

bovisio paura feriti e code per un grave incidente all8217 uscita della milano meda

© Ilnotiziario.net - Bovisio, paura, feriti e code per un grave incidente all’ uscita della Milano -Meda

Approfondimenti su Milano Meda

Maxi incidente all'uscita della Milano-Meda, auto "vola" fuoristrada

Un incidente grave si è verificato all’uscita della Milano-Meda, dove un’auto ha perso il controllo e si è schiantata fuori strada.

Grave incidente sulla Milano-Meda: traffico bloccato

Questa mattina, 12 dicembre, si è verificato un grave incidente sulla strada Milano-Meda, all'altezza del centro congressi, nel tratto che incrocia la Monza-Saronno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Meda

Argomenti discussi: Scontro tra tre auto a Bovisio Masciago: cinque feriti, una è grave; Sant’Angelo Lodigiano, parcheggia l’auto e poco dopo la ritrova in fiamme: nessun ferito ma è mistero sulle cause; Bovisio, paura, feriti e code per un grave incidente all’ uscita della Milano -Meda; Schianto all’uscita | quattro feriti e traffico paralizzato.

Bovisio, paura, feriti e code per un grave incidente all’ uscita della Milano -MedaUn grave incidente stradale ha paralizzato il traffico nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, nei pressi dello svincolo di Bovisio ... ilnotiziario.net

bovisio paura feriti eIncidente nel sottopasso della Saronno-Monza, donna in gravi condizioni e altri 5 feriti – FOTOGrave incidente nel sottopasso della Saronno-Monza tra Limbiate e Bovisio Masciago, una donna è ricoverata in gravi condizioni, altre 5 persone sono ... ilnotiziario.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.