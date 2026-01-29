Bologna-Maccabi Tel Aviv i tifosi rossoblù disertano il match

I tifosi del Bologna non si presentano allo stadio per la partita di Europa League contro il Maccabi Tel Aviv. Molti di loro hanno deciso di boicottare l’incontro, protestando contro Israele con cori e slogan come “Show Israel the red card”. La decisione di disertare il match è arrivata dopo le tensioni e le polemiche che si sono accese negli ultimi giorni.

La partita di Europa League si gioca in campo neutro in Serbia. Ultras rossoblù non andranno in trasferta: "Non partecipiamo per coerenza" Anche i tifosi rossoblù si uniscono al coro di proteste contro Israele, al grido di "Show Israel the red card" e boicotteranno in massa la partita di Europa League tra il Maccabi Tel Aviv e il Bologna calcio, in programma il 29 gennaio alle 21. Il match si giocherà in campo neutro alla Tsc Arena di Backa Topola, in Serbia, ma ha già assunto un forte valore simbolico e politico. La mobilitazione contro le squadre di Tel Aviv non è nuova nel panorama sportivo bolognese.

