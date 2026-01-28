Maccabi Tel Aviv-Bologna per Italiano c' è ancora la speranza ottavi diretti | il pronostico

Ultima giornata del girone di Europa League. Il Bologna spera ancora di qualificarsi direttamente agli ottavi, ma deve vincere contro il Maccabi Tel Aviv. La squadra di Italiano sa che una vittoria può fare la differenza e aprire le porte ai sedicesimi. La partita è decisiva, e i tifosi sono in attesa di un risultato positivo che possa rendere meno complicato il percorso europeo dei rossoblù.

Ultima giornata del girone di Europa League con i rossoblù alla ricerca di una vittoria che può essere decisiva per entrare tra le prime otto Bologna già qualificato matematicamente ai play off di Europa League ma ancora in grado di entrare nel tabellone principale tra le prime otto: servono una vittoria e qualche risultato negativo delle rivali. Scopriamo pronostico e quote di Maccabi Tel Aviv-Bologna in programma giovedì 29 gennaio alle ore 21. Nonostante abbia perso solo al debutto contro l'Aston Villa, il Bologna con tre vittorie e tre pareggi non è riuscita fino alla vigilia dell'ottava giornata a entrare tra le prime otto del maxi girone di Europa League.

