Blocco delle tumulazioni pressing di Picozzi sull' Asl | Pronto a rivolgermi all' autorità giudiziaria
Dopo la segnalazione all’Asl l’ex consigliere comunale Michele Picozzi torna a parlare del blocco delle sepolture al cimitero di Caserta. Dopo il ritardo nelle tumulazioni, con ben 8 bare in coda, si è sbloccata nei giorni a ridosso della Vigilia di Natale con le sepolture che sono riprese. Ma. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Il Mattino di Caserta: stop alle tumulazioni, presentato l’esposto Questa mattina Il Mattino di Caserta dà notizia del mio esposto formale sulla gravissima situazione che si sta verificando presso il Cimitero Comunale di Caserta, dove le tumulazioni sono sosp - facebook.com facebook
