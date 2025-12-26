Blocco delle tumulazioni pressing di Picozzi sull' Asl | Pronto a rivolgermi all' autorità giudiziaria

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la segnalazione all’Asl l’ex consigliere comunale Michele Picozzi torna a parlare del blocco delle sepolture al cimitero di Caserta. Dopo il ritardo nelle tumulazioni, con ben 8 bare in coda, si è sbloccata nei giorni a ridosso della Vigilia di Natale con le sepolture che sono riprese. Ma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

blocco delle tumulazioni pressing di picozzi sull asl pronto a rivolgermi all autorit224 giudiziaria

© Casertanews.it - Blocco delle tumulazioni, pressing di Picozzi sull'Asl: "Pronto a rivolgermi all'autorità giudiziaria"

Leggi anche: Caos patenti speciali ASL Frosinone, la CGIL denuncia il blocco totale delle attività

Leggi anche: Liguria, l’ira dei medici sul blocco delle nomine nelle Asl: “Rischiamo una fuga degli specialisti”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.