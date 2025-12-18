Appello per Ibrahima | è italiano ma il Marocco lo tiene ‘prigioniero’ da 5 mesi | Il passaporto è falso

Ibrahima, giovane italiano di 19 anni, si trova bloccato in Marocco da oltre cinque mesi. Nonostante sia cittadino italiano, le autorità marocchine sostengono che il suo passaporto sia falso, impedendogli di tornare a casa. Un caso che evidenzia le complicazioni e le ingiustizie che spesso coinvolgono i cittadini italiani all’estero, soprattutto in situazioni di confine e documentazione.

Pontedera, 18 dicembre 2025 - Dal primo di agosto un ragazzo di 19 anni, figlio di immigrati senegalesi ma a tutti gli effetti cittadino italiano, è bloccato in Marocco dalle autorità che ritengono falso il suo passaporto. Ibrahima Ba è stato fermato all’aeroporto di Casablanca dove avrebbe dovuto imbarcarsi con il fratello per rientrare a Tolosa, dove studia e vive con la mamma (i genitori sono separati). Il padre Aboubakar Ba vive da molti anni a Pontedera, ha lavorato alla Manutencoop e alla Geofor e ora è in pensione. Il fratello ha potuto prendere regolarmente l’aereo, Ibrahima no. Eppure i due hanno rinnovato insieme i rispettivi passaporti al commissariato di Volterra dove erano stati indirizzati dalla questura di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Visual radio Pontedera social. . "Per Ibrahima si apra la via diplomatica" Il giovane, cittadino italiano, da quasi 5 mesi è bloccato in Marocco, dove gli è stato ritirato il passaporto. L'appello dell'ex sindaco Marconcini - facebook.com facebook