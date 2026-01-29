Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla strada di montagna, sotto lo zero. Il bus lo ha lasciato a piedi senza motivo apparente e lui, con lo zaino sulle spalle, ha dovuto affrontare il freddo e il tragitto da solo. La scena è stata descritta come straziante e difficile da credere.

Undici anni, uno zaino sulle spalle e una strada di montagna da percorrere a piedi con temperature sotto lo zero. Una scena che ha scosso l’opinione pubblica e che riporta al centro il tema della sicurezza dei minori e delle responsabilità nei servizi di trasporto pubblico. L’episodio è avvenuto nel Bellunese e coinvolge un bambino costretto a scendere dall’autobus per una questione legata al biglietto. Il tragitto da San Vito a Vodo a meno tre gradi. Il bambino vive a Vodo di Cadore e frequenta la scuola media a San Vito. Martedì pomeriggio, poco prima delle 16, terminato il rientro scolastico, si è recato alla fermata dell’autobus insieme a due compagni di classe per tornare a casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bimbo di 11 anni viene lasciato a piedi dal bus, il motivo è folle: la scena straziante

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

Dopo un grave incidente avvenuto a ottobre a Roma, un bambino di 11 anni caduto dal terzo piano di un B&B ha lasciato la terapia intensiva e ha iniziato il percorso di riabilitazione presso l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

