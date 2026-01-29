Bimbo di 11 anni viene lasciato a piedi dal bus il motivo è folle | la scena straziante

Da tvzap.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla strada di montagna, sotto lo zero. Il bus lo ha lasciato a piedi senza motivo apparente e lui, con lo zaino sulle spalle, ha dovuto affrontare il freddo e il tragitto da solo. La scena è stata descritta come straziante e difficile da credere.

Undici anni, uno zaino sulle spalle e una strada di montagna da percorrere a piedi con temperature sotto lo zero. Una scena che ha scosso l’opinione pubblica e che riporta al centro il tema della sicurezza dei minori e delle responsabilità nei servizi di trasporto pubblico. L’episodio è avvenuto nel Bellunese e coinvolge un bambino costretto a scendere dall’autobus per una questione legata al biglietto. Il tragitto da San Vito a Vodo a meno tre gradi. Il bambino vive a Vodo di Cadore e frequenta la scuola media a San Vito. Martedì pomeriggio, poco prima delle 16, terminato il rientro scolastico, si è recato alla fermata dell’autobus insieme a due compagni di classe per tornare a casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

bimbo di 11 anni viene lasciato a piedi dal bus il motivo 232 folle la scena straziante

© Tvzap.it - Bimbo di 11 anni viene lasciato a piedi dal bus, il motivo è folle: la scena straziante

Approfondimenti su Bus Salvataggio

Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: «Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve»

Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus senza aver comprato il biglietto da 10 euro.

Bimbo di 11 anni caduto dal terzo piano del b&b: ha lasciato la terapia intensiva e iniziato la riabilitazione. L’incidente in ottobre a Roma

Dopo un grave incidente avvenuto a ottobre a Roma, un bambino di 11 anni caduto dal terzo piano di un B&B ha lasciato la terapia intensiva e ha iniziato il percorso di riabilitazione presso l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bus Salvataggio

Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi dal bus, il piccolo non aveva il ticket da 10 euro: Costretto a vagare per 6 chilometri sotto la neve; Papà ha ucciso la mamma: bimbo di 11 anni chiama la nonna dopo l'assassinio della madre; Socialmente – Educazione digitale tra social e videogiochi; Casina di Raffaello, laboratori su arte e natura nei sabati di gennaio.

bimbo di 11 anniPapà ha ucciso la mamma: bimbo di 11 anni chiama la nonna dopo l’assassinio della madreI soccorsi sono intervenuti intorno alle ore 11.40 di sabato 24 gennaio, quando i bimbi sono usciti fuori in guardino mentre l'11enne telefonava alla nonna. Nonostante l'intervento dei soccorsi, però, ... fanpage.it

bimbo di 11 anniShock negli Usa, a 11 anni uccide il padre per la Nintendo SwitchUn bimbo di 11 anni ha sparato e ucciso il padre che gli aveva confiscato la Nintendo Switch. Ho ucciso papà, odio me stesso, ha confessato il piccolo C. D. alla mamma. La tragedia è avvenuta il 13 ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.