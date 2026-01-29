Bianconeri terzi per fedeltà allo stadio

La passione dei tifosi del Cesena non si ferma nemmeno in questa stagione. I dati sui media spettatori collocano i bianconeri al terzo posto in classifica, dimostrando che il pubblico resta fedele e presente allo stadio. Un segnale chiaro di quanto il calcio e la squadra abbiano ancora un ruolo importante per la città.

Una passione degna della promozione diretta in A o quasi quella che anima il popolo bianconero. Come media spettatori il Cesena è infatti terzo (11.646) in cadetteria alle spalle solo di piazze metropolitane come Palermo (al comando con 28.873 presenze per gara interna) e la Genova di sponda doriana che a quota 23.161 va ben oltre la classifica reale deficitaria e le ultime disastrose stagioni sportive. Poi appunto il Cesena con un'affluenza sostenuta ma non sorprendente, sottolineata dalla graduatoria pubblicata dalla pagina Facebook 'brianza biancorossa' che evidenzia come il Monza sia terzo nella classifica reale, quindi con legittime ambizioni di salto di categoria ma solo sedicesimo in questo particolare elenco.

