Budel non ha dubbi | Suazo giocherebbe titolare in questa Inter vi dico dove lo schiererei nell’11 di Chivu

Inter News 24 Budel racconta come, secondo lui, l’ex Inter David Suazo potrebbe inserirsi nella rosa a disposizione di Cristian Chivu, oltre a lodarlo per le sue qualità. L’ex centrocampista del Cagliari Alessandro Budel, ospite all’ultima puntata di Doppio Passo Podcast, ha parlato dell’ex compagno di squadra David Suazo, riflettendo su come l’ex Inter, a parer suo, si sarebbe potuto inserire nella rosa a disposizione di Cristian Chivu. Inoltre, Budel ne ha approfittato per parlare delle qualità tecniche, atletiche e mentali di Suazo. Budel ha raccontato come spesso gli suggerisse di partire prima del lancio del pallone per segnare più gol, ma Suazo rispondeva sempre dicendo che sarebbe comunque arrivato sulla palla. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Budel non ha dubbi: «Suazo giocherebbe titolare in questa Inter, vi dico dove lo schiererei nell’11 di Chivu»

