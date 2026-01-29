Berlino vuole guadagnare sul prestito a Kiev

Berlino ha deciso di approfittare della sua posizione nel sostegno all’Ucraina. I tedeschi, che hanno fornito più aiuti alla resistenza, ora chiedono che una parte significativa dei 90 miliardi di aiuti destinati a Kiev venga usata per acquistare armi dalla Germania. La mossa ha scatenato reazioni e solleva dubbi sul vero scopo di quei fondi.

