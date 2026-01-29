Berlino vuole guadagnare sul prestito a Kiev
Berlino ha deciso di approfittare della sua posizione nel sostegno all’Ucraina. I tedeschi, che hanno fornito più aiuti alla resistenza, ora chiedono che una parte significativa dei 90 miliardi di aiuti destinati a Kiev venga usata per acquistare armi dalla Germania. La mossa ha scatenato reazioni e solleva dubbi sul vero scopo di quei fondi.
Furbata dei tedeschi: siccome hanno dato più fondi alla resistenza, pretendono che un’ampia quota dei 90 miliardi per l’Ucraina sia usata per comprare loro armi. Marco Rubio: «Progressi nelle trattative». Volodymyr Zelensky pronto a vedere lo zar. I russi: «Venga a Mosca». Dopo che i leader europei hanno approvato il prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina, la Germania cerca di mettere sotto scacco i Paesi dell’Ue, facendo uno sgambetto soprattutto all’Italia e alla Francia. 🔗 Leggi su Laverita.info
