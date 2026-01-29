Bergamo-Milano nuovi disagi per i pendolari | Costretti a prendere i bus e pagare un altro biglietto

Questa mattina, tra le 7 e le 11, i pendolari della tratta Bergamo-Milano si sono trovati di nuovo a fare i conti con disagi e cancellazioni. Circa 20 corse sono state sospese, alcune solo parzialmente, altre del tutto. Chi viaggia ha dovuto arrangiarsi con i bus e, in diversi casi, ha pagato un biglietto extra per raggiungere la destinazione. La situazione si ripete spesso, creando ancora più problemi a chi dipende quotidianamente da questa linea.

IN MATTINATA. Tra le 7 e le 11 di giovedì 29 gennaio circa 20 corse con soppressioni parziali o totali lungo le linee che toccano la provincia di Bergamo. Da questa mattina, stando a quanto segnalato in tempo reale da Trenord, sulle principali direttrici d'interesse per i pendolari bergamaschi si sono susseguiti diversi problemi. Poco prima delle 8 di giovedì 29 gennaio si è verificato un guasto a uno scambio nella stazione di Verdello-Dalmine; poco dopo le 8, la presenza di alcune «persone non autorizzate sui binari» tra Milano Porta Garibaldi e Milano Greco Pirelli ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine con riflesso sull'attività delle corse.

