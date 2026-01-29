Basket l’Olimpia Milano supera il Partizan e ritrova la vittoria in Eurolega
Dopo tre sconfitte di fila, l’Olimpia Milano torna a sorridere in Eurolega battendo il Partizan Belgrado. La squadra di Messina ha messo fine al digiuno di vittorie, conquistando un successo importante davanti al pubblico di casa. Risultato che riaccende le speranze in vista delle prossime partite.
Dopo tre sconfitte consecutive, l’Olimpia Milano ritrova la vittoria in Eurolega contro il Partizan Belgrado. Finisce 85-79 per la squadra di Peppe Poeta, che mette da parte il momento negativo e centra un successo assolutamente fondamentale per continuare almeno a tenere viva la speranza di raggiungere il decimo ed ultimo posto, che al momento dista ancora due vittorie. La prossima settimana altro impegno casalingo per Milano, che ospita il Baskonia in un altro match assolutamente da vincere. Il migliore per l’Olimpia è Zach LeDay, che mette a referto 20 punti, risultando decisivo soprattutto nel finale di partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Olimpia Milano
Olimpia Milano-Partizan oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming
LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti la palla a due
Tra pochi minuti si alza il sipario sulla partita tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado, valida per la 25esima giornata di Eurolega.
Ultime notizie su Olimpia Milano
Argomenti discussi: Milano-Varese, un derby da vincere nella sua casa naturale; AL PALAVERDE ARRIVA L’OLIMPIA MILANO: APERTA LA PREVENDITA; Olimpia Milano-Varese 74-84: highlights LBA; L'Openjobmetis Varese vince il derby in rimonta sul campo dell'EA7 Emporio Armani Milano guidata da Moore e Stewart (74-84).
LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado 85-79, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: importante successo dei meneghini contro i serbiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'Olimpia Milano torna a vincere in Eurolega. Finisce 85-79 contro il Partizan Belgrado. Questa vittoria può ... oasport.it
Olimpia Milano, brutto infortunio al gomito per Leandro Bolmaro. VIDEOPessime notizie per l’Olimpia Milano, che rischia di dover fare a meno di Leandro Bolmaro a lungo. L’argentino, appena rientrato dopo aver saltato il derby contro Varese, è ricaduto male nel corso del ... sport.sky.it
Olimpia Milano - facebook.com facebook
Olimpia-Partizan: accesso consentito solo ai residenti in Italia La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver ricevuto dalla Prefettura di Milano ordinanza che consente la vendita dei biglietti e l’accesso alla partita Olimpia Milano-Partizan Belgrado pre x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.