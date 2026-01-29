Bando Pn Feampa l' anconetano fa la parte del leone con 35 imprese su 48 ammesse in graduatoria

La Regione Marche ha annunciato i risultati del bando Pn Feampa 20212027. Nell’elenco delle imprese ammesse, spiccano 35 aziende dell’anconetano, su un totale di 48 che hanno superato la selezione. Ora, le aziende attendono di capire i prossimi passi per ottenere i finanziamenti e avviare i progetti.

ANCONA – La Regione Marche ha ufficialmente pubblicato la graduatoria del bando Pn Feampa 20212027 – Intervento 111302 "Flotta".Si tratta di una misura strategica finalizzata al rinnovamento, all'efficientamento e alla sostenibilità della flotta peschereccia regionale. La misura tanto attesa.

