Bonus energia ammesse in graduatoria 3.125 imprese | stanziamento aggiuntivo di oltre 12 milioni e mezzo
L'assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato la conclusione della procedura relativa al Bonus Energia, con l'ammissione di 3.125 imprese in graduatoria. È stato inoltre stanziato un importo aggiuntivo di oltre 12,5 milioni di euro per sostenere le imprese coinvolte. Questa misura rappresenta un sostegno importante per le aziende che hanno richiesto il bonus, contribuendo a fronteggiare le spese energetiche.
L'assessorato regionale alle Attività produttive chiude definitivamente il percorso del Bonus Energia. È stata adottata, infatti, la graduatoria che consente di coprire tutti gli aventi diritto, recuperando anche le aziende rimaste inizialmente escluse per carenza di risorse, con l'inserimento di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
