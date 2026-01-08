Bonus energia ammesse in graduatoria 3.125 imprese | stanziamento aggiuntivo di oltre 12 milioni e mezzo

L'assessorato regionale alle Attività produttive ha annunciato la conclusione della procedura relativa al Bonus Energia, con l'ammissione di 3.125 imprese in graduatoria. È stato inoltre stanziato un importo aggiuntivo di oltre 12,5 milioni di euro per sostenere le imprese coinvolte. Questa misura rappresenta un sostegno importante per le aziende che hanno richiesto il bonus, contribuendo a fronteggiare le spese energetiche.

