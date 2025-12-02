VIDEO | Incendiate due auto della polizia locale a Sabaudia

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri perché presunto responsabile dell’incendio che questa notte a Sabaudia ha distrutto due auto in dotazione alla polizia locale e parcheggiate davanti al Comando. I militari, che hanno lavorato con la collaborazione del personale della stessa. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Un’azione da film: auto incendiate, esplosivo e un bottino milionario. ... #a2 #portavalori #ASSALTO #dafilmaction - facebook.com Vai su Facebook

#?Assalto a #portavalori in Calabria, rubati due milioni: auto incendiate e spari in autostrada Vai su X

Sabaudia, due auto della Polizia Locale incendiate. Un fermo - La svuota sopra le due Jeep di servizio parcheggiate davanti al comando della ... Segnala rainews.it

VIDEO | Incendiate due auto della polizia locale a Sabaudia - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni immortalato dalle telecamere mentre entra in azione Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri perché presunto responsabile dell’ incendio ... latinatoday.it scrive

Due auto della Polizia Locale incendiate nella notte a Sabaudia: indagini a tappeto - Nella notte, a Sabaudia, due Jeep Renegade nuove della Polizia Locale sono state distrutte da un incendio doloso davanti al ... Riporta latinapress.it

Il video dell’assalto al portavalori in Calabria sull’A2: rubati 2 milioni, chiodi e auto in fiamme per fermarlo - Assalto a un portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara, in provincia di Reggio Calabria. Si legge su fanpage.it

Assalto a un portavalori con sparatoria e auto incendiate in autostrada: rubati due milioni VIDEO - Un colpo da circa due milioni di euro è stato messo a segno questa mattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l’autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della ... Scrive ilgazzettino.it

Incendia tre auto della Guardia di Finanza, fermato il presunto autore (VIDEO) - Fermato un sospettato nel corso di un’operazione delle fiamme gialle e della polizia di Stato. Segnala grandangoloagrigento.it