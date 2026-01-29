Atripalda e territori uniti per la sicurezza idrogeologica del Fenestrelle
Atripalda e i territori vicini si uniscono per rafforzare la sicurezza contro i rischi idrogeologici del Fenestrelle. Questa mattina, il Comune di Atripalda ha firmato un accordo con i Comuni di Mercogliano e altri enti locali per mettere in campo interventi concreti e prevenire eventuali allagamenti o frane. La decisione arriva in risposta alle preoccupazioni crescenti per la stabilità del territorio e punta a proteggere residenti e imprese. Ora si aspetta di mettere in atto il piano operativo, con lavori e controlli
Atripalda, 29 gennaio 2026 — Oggi, il Comune di Atripalda ha sottoscritto, insieme ai Comuni di Mercogliano (con il sindaco avv. Vittorio D'Alessio) e Monteforte Irpino (con il sindaco dott. Fabio Siricio), nonché al Commissario Straordinario di Avellino, la dott.ssa Giuliana Perrotta, il
Approfondimenti su Atripalda Fenestrelle
