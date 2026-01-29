ATO Rifiuti Benevento i sindaci chiedono lo stop all’affidamento per la comunicazione | Scelta opaca

Un gruppo di sindaci del Sannio ha inviato una nota ufficiale al Ministero dell’Economia, alla Regione Campania e all’ATO Rifiuti di Benevento. I primi cittadini chiedono di bloccare subito l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale, definendolo “scelta opaca”. La loro preoccupazione nasce dal sospetto che l’assegnazione sia stata fatta senza trasparenza e senza rispettare le regole. Ora vogliono un riesame immediato della decisione.

Tempo di lettura: 2 minuti Una formale nota di contestazione è stata inviata al Ministero dell’Economia, alla Regione Campania e agli organi dell’ATO Rifiuti Benevento da un gruppo di sindaci del Sannio che chiedono il riesame immediato dell’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale disposto con la Determina n. 41 del 10 novembre 2025. Il documento, protocollato dal Comune di San Bartolomeo in Galdo, porta la firma dei sindaci dei Comuni di San Bartolomeo in Galdo, Foiano in Valfortore, Bucciano, Reino, Bonea, Tocco Caudio, Ceppaloni, Circello, Pago Veiano, Limatola, San Nicola Manfredi e Calvi, tutti appartenenti all’ATO Rifiuti Benevento, che denunciano gravi criticità sotto il profilo della trasparenza amministrativa, della legittimità procedurale e dell’opportunità della spesa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ATO Rifiuti Benevento, i sindaci chiedono lo stop all’affidamento per la comunicazione: “Scelta opaca” Approfondimenti su Rifiuti Benevento Lupi, l’apertura della Regione Marche: “Se i sindaci lo chiedono è possibile catturarli. Un’emergenza reale” La Regione Marche ha annunciato la possibilità di intervenire sulla presenza dei lupi, su richiesta dei sindaci e in presenza di situazioni problematiche. Ato Rifiuti, la Regione Campania eroga quasi 19 milioni per l’Irpinia Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rifiuti Benevento Argomenti discussi: Ambiente - Gestione rifiuti, Benevento: il modello virtuoso; Ato rifiuti, conto salato per la comunicazione; Benevento, bonifica e impianti: quindici milioni dall'Ente d'Ambito; Paupisi, fondi regionali per il Centro di Raccolta. Il sindaco: Un investimento per ambiente, risparmio e occupazione. Ato rifiuti, conto salato per la comunicazioneCosterà una bella somma ai cittadini la comunicazione istituzionale e ambientale dell’Ente d’Ambito Ato Rifiuti Benevento, che ha deciso di affidare il servizio a Sannio Europa. La determina adottat ... ilsannioquotidiano.it Gestione rifiuti, Benevento: il modello virtuoso AmbienteLa città di Benevento chiude il 2025 come un anno particolarmente positivo dal punto di vista della gestione dei rifiuti, alla luce dei dati e dei risultati raggiunti che la collocano tra le realtà ... realtasannita.it Il Comune di Paupisi rientra tra i beneficiari del finanziamento regionale destinato al potenziamento del ciclo integrato dei rifiuti nella provincia di Benevento. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.