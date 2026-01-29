Assalto respinto Tramoni rimane in nerazzurro | il numero 10 guiderà il Pisa contro il Sassuolo

Questa sera Tramoni resta in nerazzurro e sarà il numero 10 che guiderà il Pisa nella partita contro il Sassuolo. La trattativa con il Sassuolo si è conclusa, e il giocatore non si muove più. La società nerazzurra ha deciso di blindarlo, respingendo l’assalto dei neroverdi. Alla fine, la parola fine è arrivata poco dopo le 20, quando si è chiusa ufficialmente la finestra di mercato.

Chiusa la trattativa con il Palermo: l'italo corso resta al centro del progetto. Oggi l'ufficialità di Stojilkovic, in uscita Louis Buffon va a Pontedera in Serie C Discorso chiuso. Anche se, in totale onestà bisogna specificarlo, in tempo di calciomercato la parola ‘fine’ a una vicenda la possiamo scrivere soltanto un minuto dopo la chiusura della finestra di trattative: nello specifico le 20.01 di lunedì 2 febbraio. Però, al momento, tutti i dettagli lasciano intendere che la telenovela tra il Pisa Sporting Club, il Palermo e Matteo Tramoni sia arrivata al capitolo conclusivo. Dopo aver presentato un paio di offerte formali alla società di via Gioberti (una da 5 milioni, l'altra molto vicina ai 6 milioni di euro), e aver tentato il calciatore con la promessa di un ingaggio superiore a quello percepito attualmente all'ombra della Torre, il Palermo si è arreso di fronte all'irremovibilità del Pisa: il club guidato da Giuseppe Corrado, come più volte ribadito nel corso del tempo, non ha bisogno di cedere i propri pezzi pregiati a gennaio per mantenersi in equilibrio tra la gestione economica e quella sportiva.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Tramoni Pisa LIVE Sassuolo-Pisa 1-1: gol di Nzola e Matic. Tramoni spreca aprendo troppo il piatto Atalanta, contro il Pisa la ‘prima’ di Raspadori: le prime immagini in nerazzurro Giacomo Raspadori debutta con l'Atalanta in occasione della sfida contro il Pisa, valida per la 21ª giornata di Serie A. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. #Nkunku, respinto qualsiasi assalto del Fenerbahce. E in estate ... x.com Termina 0-0 il primo tempo di #JuveBenfica, tra qualche fischio dell'Allianz Stadium. La #Juventus parte bene, poi viene presa d'assalto dal #Benfica che viene respinto due volte da #DiGregorio. Nel finale due occasioni di testa per #Miretti e #David, ma no facebook

