Asllani ha detto sì! Cessione ad un passo addio al Torino e all’Inter | ecco dove andrà

Kristjan Asllani lascia Torino e l’Inter. Il centrocampista albanese ha accettato l’offerta di un nuovo club e si prepara a cambiare maglia. La sua avventura con i granata si conclude prima del previsto, con il trasferimento ormai vicino alla firma definitiva.

Dopo l’addio al Torino, Asllani Inter è alla ricerca di una nuova squadra.

Toro, gli arrivi frenati dai no. Ma Biraghi al Verona può diventare un sìLe mancate cessioni complicano il mercato in entrata Petrachi al lavoro per spingere Asllani e Sazonov ad accettare le offerte ... tuttosport.com

Asllani-Torino, siamo ai saluti: il giocatore ha già accettato un’offerta?Il centrocampista albanese non è più nei piani dei granata e ha bisogno di una nuova sistemazione: le sue richieste, però, non sono banali ... msn.com

Asllani ha dato l'ok al trasferimento al Besiktas in Turchia. Trattativa ad un passo dalla definizione! - facebook.com facebook