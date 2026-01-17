Asllani Inter l’addio al Torino e la ricerca della nuova squadra | in cinque in attesa per il centrocampista albanese Ecco cosa può succedere

Dopo l’addio al Torino, Asllani Inter è alla ricerca di una nuova squadra. Sono cinque le opzioni che si prospettano per il centrocampista albanese, mentre si definiscono i prossimi passi del calciatore e delle società coinvolte. Questa fase di mercato rappresenta un’importante opportunità per l’atleta di trovare la soluzione più adatta alle sue esigenze e a quelle del suo futuro club.

Inter News 24 Asllani Inter, dopo l’addio al Torino il centrocampista cercherà una nuova squadra. In cinque in attesa: ecco cosa può succedere. Il futuro di Kristjan Asllani resta tutto da definire. L’unica certezza, al momento, riguarda la sua uscita anticipata dal Torino: il centrocampista albanese classe 2002, di proprietà dell’ Inter, è destinato a lasciare i granata entro la fine del mercato di gennaio, interrompendo il prestito con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza. Non rientrando nei piani tecnici dell’Inter per il prosieguo della stagione, l’ex Empoli dovrà individuare una nuova sistemazione almeno fino a giugno, con l’obiettivo di ritrovare continuità e spazio dopo una prima parte di stagione complicata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani Inter, l’addio al Torino e la ricerca della nuova squadra: in cinque in attesa per il centrocampista albanese. Ecco cosa può succedere Leggi anche: Asllani Torino, addio sempre più vicino: i possibili scenari futuri riguardanti il centrocampista albanese Leggi anche: Calciomercato Torino, pronto il riscatto per Asllani? Il presidente Cairo parla chiaro! Ecco cosa ha detto sul centrocampista dell’Inter Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter, novità su Asllani? Può lasciare il Torino a breve: ecco dove può andare - Asllani può lasciare il Torino ma rimanere in Italia: La Stampa aggiorna sulla possibile destinazione futura dell'ex Empoli ... msn.com

