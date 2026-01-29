Arte mostra sull' Impressionismo da Monnet e Bonnard

In occasione del centenario della morte di Claude Monet, una mostra si concentra sul suo ruolo centrale nel mondo dell’arte. Espone anche un’opera giovanile, il dipinto a olio Tempête à Sainte Adresse, datato intorno al 1857. La mostra si svolge in un momento di grande interesse per l’Impressionismo, portando i visitatori alla scoperta di capolavori e di un movimento che ha rivoluzionato la pittura.

Approfondimenti su Claude Monet

Dal 14 febbraio al 31 maggio 2026, Palazzo Tarasconi ospita una mostra dedicata all’Impressionismo francese, intitolata

Domenica 28 dicembre 2025, il castello normanno svevo di Mesagne ha registrato un forte afflusso di visitatori alla mostra “Negli anni dell’Impressionismo - Da Monet a Boldini”.

Ultime notizie su Claude Monet

Tesori impressionisti, Monet e la luce della Normandia in mostra a Palazzo RealeUn secolo dopo la morte di Claude Monet, la Sicilia celebra l’Impressionismo con una mostra inedita a Palazzo Reale. Quasi cento opere per raccontare la bellezza della Normandia e il legame storico ... blogsicilia.it

Impressionismo e Oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts: al museo dell’Ara Pacis 50 dipinti straordinariFino al 3 maggio 2026 il museo capitolino accoglie una delle mostre più attese della stagione culturale italiana che include nomi del calibro di Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Pissarro, Matisse, Pi ... quotidiano.net

