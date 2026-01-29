Arrestato dall'ICE mentre assiste figlio disabile il 30enne muore e per il padre niente funerale | Senza umanità

Un uomo di 62 anni, Maher Tarabish, è stato arrestato dall’ICE mentre stava aiutando il figlio disabile. Dopo l’arresto, è morto in circostanze che hanno scatenato molte polemiche. La famiglia denuncia un trattamento senza umanità e si sfoga: “Niente funerale per lui”. La vicenda ha fatto discutere, soprattutto perché l’uomo era l’unico a prendersi cura del ragazzo. La notizia ha suscitato sdegno e richieste di chiarimenti.

