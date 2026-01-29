Arrestato dall'ICE mentre assiste figlio disabile il 30enne muore e per il padre niente funerale | Senza umanità

Da fanpage.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 62 anni, Maher Tarabish, è stato arrestato dall’ICE mentre stava aiutando il figlio disabile. Dopo l’arresto, è morto in circostanze che hanno scatenato molte polemiche. La famiglia denuncia un trattamento senza umanità e si sfoga: “Niente funerale per lui”. La vicenda ha fatto discutere, soprattutto perché l’uomo era l’unico a prendersi cura del ragazzo. La notizia ha suscitato sdegno e richieste di chiarimenti.

Il 62enne Maher Tarabish era l'unico a prendersi cura del figlio disabile quando è stato arrestato dagli agenti Ice in Usa. Non gli hanno più permesso di salutare il figlio negandogli anche i funerali dopo la sua morte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Maher Tarabish

Giornalisti Rai minacciati da agenti dell’ICE a Minneapolis: “Romperemo il finestrino e vi tireremo fuori dall’auto”

Due giornalisti Rai, Laura Cappon e Daniele Babbo, inviati a Minneapolis per il programma

Ettore Pausini, oggi il funerale senza la nipote Laura. La figlia: “Non perdono chi l’ha ucciso con quell’auto”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Maher Tarabish

Argomenti discussi: Bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice a Minneapolis: il video che fa discutere; Minneapolis, bimbo di cinque anni arrestato dall’Ice. Ora è detenuto in Texas; Minneapolis, l'Ice ha arrestato un bimbo di 5 anni | Poi la smentita: Abbandonato dal padre ricercato; Liam, cinque anni, è l’ultimo trofeo dell’Ice a Minneapolis.

arrestato dall ice mentreUsa, deputati dem fanno visita al bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice: Chiede della mammaI deputati democratici Usa Joaquin Castro e Jasmine Crockett hanno fatto visita, in un centro di detenzione federale in Texas, al piccolo Liam Conejo Ramos, ... lapresse.it

Bambino arrestato dall’Ice, il giudice sospende l’espulsione del piccolo LiamArresti dell’Ice coinvolgono minori, scatenano polemiche su diritti, procedure e uso dei bambini durante operazioni contro famiglie migranti. blitzquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.