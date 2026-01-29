Arezzo Bucchi pensa al turnover Rava-Cianci | derby tra centravanti

Bucchi cambia strategia e pensa al turnover per la prossima partita dell’Arezzo. Il tecnico toscano valuta se affidarsi di nuovo a Cianci o puntare su Ravasio come centravanti. A centrocampo, invece, si decide tra il ritorno di Mawuli o la conferma del trio che ha giocato nelle ultime tre gare. La squadra si prepara a fare le scelte più opportune in vista del derby.

Cianci o Ravasio. A centrocampo il rilancio di Mawuli o la conferma del terzetto proposto in mediana nelle ultime tre gare. Sono, sostanzialmente, questi i due dubbi che Cristian Bucchi dovrà sciogliere in vista della trasferta di venerdì sera a Guidonia. Stamani la squadra effettuerà la rifinitura e poi nel pomeriggio partenza per il Lazio. Al centro dell’attacco Cianci scalpita per riprendersi una maglia da titolare dopo le due panchine consecutive contro Vis Pesaro e Juventus Next Gen. L’ottimo ingresso con i bianconeri e la determinazione mostrata potrebbero spostare la bilancia a suo favore nel ballottaggio con Ravasio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A Forlì, l’Arezzo affronta la sfida contro la formazione biancorossa, cercando di consolidare il primato.

