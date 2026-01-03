A Forlì, l’Arezzo affronta la sfida contro la formazione biancorossa, cercando di consolidare il primato. Bucchi schiera il tridente Patta, Rava e Tave, con la possibile occasione di debutto per Arena e Coppolaro, arrivati nel mercato invernale. La partita segna l’inizio del girone di ritorno dopo la sosta natalizia, in un contesto di rinnovato entusiasmo e obiettivi da raggiungere.

di Luca Amorosi La prima giornata del girone di ritorno va in scena a Forlì, contro la formazione biancorossa, in un contesto particolare: è la prima sfida del nuovo anno dopo la sosta natalizia e cade il giorno dopo l’apertura del mercato invernale, che ha già portato in dote Mauro Coppolaro e Alessandro Arena. Entrambi sono stati ufficializzati ieri: il centrale arriva dalla Salernitana e ha firmato un contratto fino al 2027, mentre l’attaccante, dopo una prima parte di stagione a Carrara in B, giunge in prestito dal Pisa. Fa il percorso inverso Matteo Arena, in granata a titolo definitivo e saluta anche Dell’Aquila, che rientra al Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Arezzo a Forlì, attacco al primato. Bucchi con il tridente Patta-Rava-Tave. Arena e Coppolaro possono debuttare

Il #Forlì cerca l’impresa contro l’Arezzo: "Sfida difficilissima contro una squadra costruita per vincere, ma faremo la nostra gara senza cambiare la nostra fisionomia" - facebook.com facebook

Attiva da oggi 30 Dicembre alle h 12:00 la prevendita per Forlì-Arezzo in programma allo Stadio “Tullo Morgagni” di Forlì, , con inizio alle ore :. Qui tutte le info shorturl.at/zgTAG #SempreSoloForzArezzo x.com