Appuntamento in Piazza con Stefano Bargellini

Questa mattina in Piazza, Stefano Bargellini ha incontrato i cittadini per parlare di sicurezza. Tra preoccupazioni e criticità, si discute su come proteggere le persone durante i grandi eventi, tra minacce fisiche e rischi online. La sfida è trovare un equilibrio tra tutela e libertà.

Tra la percezione di una sicurezza “invadente” e la necessità di proteggere migliaia di persone, tra minacce fisiche e rischi digitali, la gestione dei grandi eventi è oggi una sfida sempre più complessa. Tecnologie avanzate, intelligenza artificiale, prevenzione del panico e tenuta psicologica degli operatori si intrecciano in uno scenario in cui l’imprevisto non può mai essere escluso. Ne parliamo con Stefano Bargellini, uno dei massimi esperti italiani di sicurezza integrata, con una lunga esperienza che va dalle forze di polizia alla direzione della sicurezza di grandi gruppi industriali e infrastrutture strategiche. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Appuntamento in Piazza con Stefano Bargellini Approfondimenti su Piazza Appuntamento A Pievequinta appuntamento con Stefano Celli per parlare del Referendum sulla giustizia Appuntamento in Piazza con Francesca Mambro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Piazza Appuntamento Argomenti discussi: Le Arance della Salute, appuntamento in piazza con i volontari di Fondazione AIRC; In Piazza Duomo si rinnova l'appuntamento con la benedizione dei trattori; A gennaio e febbraio 2026 nuovi appuntamenti con il Mercatino delle opere dell'ingegno in piazza Trento Trieste; Carnevale in Romagna, gli appuntamenti da non perdere. CarnevaLöa 2026: il 1^ febbraio appuntamento con il carnevale dei bambini in piazza RoccaDomenica 1 febbraio è in programma il primo dei due appuntamenti con il carnevale dei bambini in piazza Rocca. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con musica, ... ivg.it Villa San Pietro: appuntamento in piazza con i percorsi letterari di SardegnaUna serata con gli scrittori sardi, nella splendida cornice di piazza San Pietro: appuntamento domani alle 18 con il reading I percorsi letterari di Sardegna, appuntamento organizzato dal Comune, in ... unionesarda.it Ex azzurri, Cosimo Bargellini dopo Terranuova è alla ricerca di nuova avventura.... - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.