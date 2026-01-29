Anziani maltrattati indagata la direttrice

La procura di La Spezia ha aperto un’indagine sulla casa di riposo 'Esperidi' a Vezzano. La direttrice è stata iscritta nel registro degli indagati, portando a cinque il numero di persone sotto inchiesta per presunti maltrattamenti sugli anziani ospiti. La vicenda sta facendo scalpore in paese e ora si attende di capire cosa emergerà dall’inchiesta.

Salgono a cinque gli indagati nel procedimento sui presunti maltrattamenti inflitti agli anziani ospiti della casa di riposo 'Esperidi', alla Vecchia di Vezzano. Figurano dall'inizio quattro operatori socio-sanitari - due uomini e due donne - che, secondo la Procura, avrebbero inflitto sofferenze fisiche e psicologiche per due anni e mezzo, dall'aprile 2023 al 19 novembre 2025, a una decina di ospiti della struttura. Di recente è stata aggiunta anche Monica Venturi, direttrice della cra e presidente della cooperativa sociale La Pineta che gestisce la struttura: per lei l'iscrizione nel registro degli indagati è arrivata in un secondo momento, quando si è deciso di procedere a un incidente probatorio.

