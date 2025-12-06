Anziani maltrattati con sadica soddisfazione

Avrebbero dovuto accudire e proteggere gli anziani ospiti della casa di riposo di Vezzano ‘Le Esperidi’, alcuni dei quali affetti da malattie: secondo quanto ipotizzato dagli investigatori, quattro operatori socio-sanitari, tra cui un carpigiano (la cui posizione sarebbe la più pesante dal punto di vista giudiziario), avrebbero invece inflitto loro sofferenze fisiche e psicologiche per due anni e mezzo, dall’aprile 2023 al 19 novembre 2025, su una decina di degenti. A svelare i presunti maltrattamenti fu un’infermiera che nell’ottobre 2024 si presentò in caserma, denunciando che alcuni ricoverati avrebbero subito vessazioni quotidiane da parte di due oss, una donna e un uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Anziani maltrattati con sadica soddisfazione"

