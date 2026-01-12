Nella registrazione di oggi, Cristiana Anania ha ufficialmente annunciato la sua scelta tra Ernesto e Federico. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano il nome del protagonista della sua decisione, offrendo ai fan un primo sguardo sul prosieguo del percorso. Rimani aggiornato per scoprire tutti i dettagli di questa nuova fase e le reazioni dei protagonisti.

Oggi è stata registrata la scelta di Cristiana Anania: ecco chi è il fortunato tra Ernesto e Federico. Nel Trono Over brutta batosta per Lanfranco. Oggi, 12 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, durante la quale la tronista Cristiana Anania ha effettuato la sua scelta. La scorsa settimana, la tronista aveva annunciato che la sua decisione era imminente. In studio erano rimasti due corteggiatori: Ernesto Passaro e Federico Cotugno. Le anticipazioni sono state fornite da Fanpage. Nessuna sorpresa nella registrazione del dating show di Maria De Filippi: come già intuibile dalle ultime esterne trasmesse nelle puntate precedenti, Cristiana ha scelto Ernesto Passaro, preferendolo a Federico Cotugno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta

Leggi anche: Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico

Leggi anche: Cristiana Anania fa la sua scelta a Uomini e Donne: data e pronostici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 5 gennaio: Cristiana è a un passo dalla scelta, come andrà a finire?; Uomini e Donne anticipazioni: Cristiana bacia Ernesto e si avvicina alla scelta, Sabrina rifiuta Carlo; Uomini e Donne, Anticipazioni: ecco quando si registra la scelta di Cristiana Anania; Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: a breve la scelta di Cristiana Anania, caos nel trono di Sara Gaudenzi.

Anticipazioni Uomini e Donne 12 gennaio: Cristiana Anania ha fatto la sua scelta tra Ernesto e Federico - Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno. fanpage.it