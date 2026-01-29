Antalyaspor-Trabzonspor venerdì 30 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Oggi alle 18:00, si gioca la sfida tra Antalyaspor e Trabzonspor, che apre il weekend di Superlig turca. Il Trabzonspor di Tekke affronta la trasferta in un match importante, cercando punti per migliorare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono pronte, e i tifosi sono già in attesa di vedere come si svilupperà questa partita.

Tocca ancora al Trabzonspor di Tekke aprire il weekend di superlig turca, questa volta con la trasferta sul campo dell’Antalyaspor. Gli Akrepler vengono dalla liberatoria vittoria contro il Genclerbirligi, un successo che in campionato mancata da quasi 3 mesi e che ha riportato la squadra a +4 dalla zona retrocessione. La strada è ancora lunga ma dietro per il momento sembrano avere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Antalyaspor-Trabzonspor (venerdì 30 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Antalyaspor Trabzonspor Trabzonspor-Kasimpasa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Il match tra Trabzonspor e Kasimpasa, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00, apre il diciannovesimo turno di Superlig turca.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.