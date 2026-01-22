Il match tra Trabzonspor e Kasimpasa, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00, apre il diciannovesimo turno di Superlig turca. La partita vedrà il Trabzonspor, attualmente terzo in classifica, affrontare la squadra di Emre. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un confronto importante nel campionato turco.

Anticipo del diciannovesimo turno di Superlig turca e il Trabzonspor terza forza del torneo è di scena in casa contro il Kasimpasa di Emre. La squadra di Tekke tiene il passo delle grandi nonostante qualche incidente di percorso. Sono 5 i punti di distacco dalla vetta su cui pesano i 2 KO esterni e i troppi gol subiti in trasferta (14 in 9 gare).. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Trabzonspor-Kasimpasa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Trabzonspor-Kasimpasa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Trabzonspor e Kasimpasa si disputa venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 18:00, nell’ambito del diciannovesimo turno di Super Lig.

Derby-West Bromwich (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Derby County e West Bromwich Albion, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 21:00, rappresenta un importante momento della stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Trabzonspor-Kasimpasa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici; Trabzonspor-Kasimpasa venerdì 23 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici; Casa Pia-AVS SAD (venerdì 23 gennaio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici; Pronostici e Schedine di Oggi: Bollette Pronte e Consigli del Giorno di Venerdì 23 Gennaio 2026.

Trabzonspor-Kasimpasa (venerdì 23 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/ZeP9hzC #scommesse #pronostici x.com