C’è una nuova emergenza in pediatria ed è quella legata ai disturbi mentali. A esprimersi in questi termini è la Società Italiana di Pediatria (SIP) che basa questa valutazione su diversi elementi. innanzitutto la constatazione che i disturbi mentali sono una delle patologie più frequenti dell’età evolutiva, interessando il 10% dei bambini e il 20% degli adolescenti. Ma non solo. A preoccupare è anche il fatto che l’esordio di questi fenomeni è sempre più precoce. A ulteriore conferma della gravità della situazione ci sono alcuni dati. Negli ultimi anni si è assistito a un aumento dell’84% degli accessi in Pronto Soccorso per le patologie neuropsichiatriche e un incremento del 147% dei casi di idee suicide rispetto al periodo pre-Covid. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Salute mentale dei bambini: 5 consigli per crescere figli sereni in un mondo ansioso