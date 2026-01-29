Alto il gradimento dei genitori per gli asili nido a Bari | Risultati eccellenti

L’amministrazione di Bari ha diffuso i risultati del sondaggio sulla qualità dei nidi comunali. I genitori si sono detti molto soddisfatti: il gradimento è alto e i servizi ricevono valutazioni positive. I dati mostrano che le famiglie apprezzano le strutture e l’attenzione dedicata ai bambini.

L'amministrazione cittadina di Bari ha reso noti i risultati del questionario di gradimento e di monitoraggio della qualità dei servizi degli asili nido comunali nel 2025. La ricerca ha riguardato sia le attività del mattino nelle strutture, sia quelle integrative pomeridiane.Complessivamente.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Bari AsiliNido

A Bari, il costo medio mensile degli asili nido si attesta intorno ai 158 euro per famiglie con un Isee di 15.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bari AsiliNido

Argomenti discussi: Elezioni di midterm negli Usa, Trump rischia di essere sconfitto: i sondaggi danno i democratici avanti alla Camera; La FMI a Motor Bike Expo a gas aperto; Perché Nayib Bukele è un dittatore - Óscar Martínez; Renzo Arbore si racconta a Tv2000. La vita, l’ironia e l’anno di depressione in cui non sopportava neanche la musica.

Gradimento dei sindaci. Biancani è 34° in Italia. Ma ha il 5% in meno rispetto alle elezioni 2024Andrea Biancani è al 34° posto tra i sindaci d’Italia nella Governance Poll, ovvero la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori realizzata dall’Istituto demoscopico Noto Sondaggi ... ilrestodelcarlino.it

Alto gradimento per il "Calendario dei Bambini"!!! Apprezzato dalle famiglie Borgosesiane il calendario SESO 2026, illustrato con i disegni degli allievi della Scuola Primaria. II Sindaco Fabrizio Bonaccio e l'A.U. Marisa Varacalli hanno visitato il Pless - facebook.com facebook