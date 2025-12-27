Omiccioli pungola l’Alma | Dobbiamo fare di più

FANO L’Alma Fano chiude un 2025 che l’ha vista dapprima vincere alla grande il campionato di Terza Categoria con il record di tutte vittorie e poi nel secondo semestre scalare qualche categoria per attestarsi in Promozione dove ha concluso il girone di andata al secondo posto dietro al Lunano al quale sono stati rosicchiati un paio di punti nella prima giornata del ritorno. Chiamato a tracciare un bilancio mister Mirco Omiccioli non si sottrae. "Il bilancio è positivo – dice l’allenatore dei granata – perché dobbiamo considerare da dove si era partiti, con tutti i problemi iniziali che abbiamo avuto, a partire proprio dal recupero di Gucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

