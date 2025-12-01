Sequestrati 50 chili di alimenti senza tracciabilità | chiusa una piadineria in centro
Un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata chiusa nel centro storico di Agrigento, la seconda in appena 24 ore. Il provvedimento è scattato dopo il sequestro di circa cinquanta chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità e mal conservati.L’ispezione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
