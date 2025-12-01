Sequestrati 50 chili di alimenti senza tracciabilità | chiusa una piadineria in centro

Agrigentonotizie.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’altra attività di somministrazione di alimenti e bevande è stata chiusa nel centro storico di Agrigento, la seconda in appena 24 ore. Il provvedimento è scattato dopo il sequestro di circa cinquanta chilogrammi di prodotti alimentari privi di tracciabilità e mal conservati.L’ispezione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sequestrati 50 chili alimentiCinquanta chili di alimenti mal conservati, chiusa piadineria nel centro di Agrigento - Trovati 50 chili di alimenti senza tracciabilità e mal conservati. Come scrive grandangoloagrigento.it

Nuovo blitz del Nas in Ciociaria, sequestrati 50 chili di alimenti e 650 bottiglie d'acqua - Nuove ispezioni del Nas in Ciociaria, ancora sequestri nell'ambito degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e a tutelare la salute dei consumatori. Come scrive ilmessaggero.it

Frosinone: sicurezza alimentare, 160 kg alimenti sequestrati in due ristoranti - Sono 160 i chili di alimenti sequestrati dai carabinieri del Nas di Latina, durante le verifiche in due ristoranti della provincia di Frosinone. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sequestrati 50 Chili Alimenti