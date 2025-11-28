Napoli lunedì al Duomo sarà presentata la XXV Edizione del Festival Internazionale del ’700 Musicale Napoletano

Teleclubitalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cornice unica della Cappella del Tesoro di San Gennaro, cuore identitario della città, lunedì 1 dicembre alle ore 11 sarà presentata alla stampa la XXV edizione del Festival Internazionale del ’700 Musicale Napoletano, manifestazione di riferimento per la valorizzazione della tradizione musicale, teatrale e culturale del Settecento napoletano. L’Associazione Domenico Scarlatti illustrerà il ricco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

