La civetta del Natale domenica 14 dicembre evento per bambini al Museo di Storia Naturale

Livornotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre alle 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospita “La Civetta del Natale”, un evento dedicato ai bambini. Attraverso questa iniziativa, i partecipanti scopriranno la storia della civetta “Rocky”, trovata tra i rami dell’albero di Natale del Rockefeller Center di New York, vivendo un’esperienza natalizia ricca di scoperte e curiosità.

