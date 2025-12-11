La civetta del Natale domenica 14 dicembre evento per bambini al Museo di Storia Naturale

Domenica 14 dicembre alle 16, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ospita “La Civetta del Natale”, un evento dedicato ai bambini. Attraverso questa iniziativa, i partecipanti scopriranno la storia della civetta “Rocky”, trovata tra i rami dell’albero di Natale del Rockefeller Center di New York, vivendo un’esperienza natalizia ricca di scoperte e curiosità.

