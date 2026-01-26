Un episodio di tensione nel parco di Santa Caterina a Pescara ha attirato l’attenzione online. Un video che mostra una rissa tra due persone straniere, entrambe in condizioni alterate, ha riacceso le richieste di un aumento dei controlli e di una maggiore attenzione alla sicurezza nel centro cittadino. L’evento evidenzia le sfide legate alla gestione della sicurezza pubblica in aree frequentate da residenti e visitatori.

Pescara - Nuovo episodio di tensione nel centro di Pescara, residenti assistono dai balconi, il filmato circola online e tornano le richieste di controlli più frequenti Nuovo episodio di tensione nel parco di piazza Santa Caterina, nel pieno centro di Pescara, dove nei giorni scorsi si è verificata un’accesa lite che ha coinvolto due persone straniere, entrambe in evidente stato di alterazione. La scena, avvenuta tra i palazzi della zona, ha attirato l’attenzione dei residenti, molti dei quali hanno assistito dai balconi, visibilmente preoccupati. Uno dei presenti ha ripreso l’accaduto con il cellulare e il video, diffuso sui social network, è diventato in breve tempo virale, riportando al centro del dibattito la situazione di criticità che, secondo i cittadini, caratterizzerebbe stabilmente l’area dei giardini pubblici di piazza Santa Caterina. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Rissa nel parco di Santa Caterina, video virale riaccende l’allarme sicurezza cittadina

Approfondimenti su santa caterina

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su santa caterina

Argomenti discussi: Violenta rissa tra baby gang. Due fazioni si affrontano con spranghe e bastoni; Rissa a Torino Barriera di Milano: ragazzi si picchiano in strada all'uscita dalla discoteca; Maxi rissa in via Stradella: calci e pugni tra giovanissimi (guarda il video); Rissa in centro nella notte: tre feriti tra via Dall’Oro e Vignati.

Violenta rissa tra baby gang. Due fazioni si affrontano con spranghe e bastoniFar west ieri pomeriggio nel parco di fronte al circolo Arci Poletti a Sant’Ilario Coinvolti una decina di giovani: tutti fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri. ilrestodelcarlino.it

Rissa con le pietre nel parco, muore la cagnolina colpita: «Trovate i responsabili»Arezzo, 22 ottobre 2025 – E’ morta per il lancio di una pietra che l’ha colpita mentre passeggiava con il suo padrone al Pionta. Adesso la polizia municipale indaga sui responsabili del gesto che ha ... lanazione.it

A Santa Caterina con l’Associazione Furti in Corso, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari per confrontarci sul tema della sicurezza. Servono norme, servono investimenti e servono uomini per aume - facebook.com facebook

Pietro Perugino. Vergine col Bambino tra San Giovanni Battista e Santa Caterina d'Alessandria x.com