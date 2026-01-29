Aereo scompare dai radar in Colombia trovati i resti del volo precipitato | Morte tutte le 15 persone a bordo
Un aereo passeggeri scompare improvvisamente dai radar in Colombia. Le autorità hanno trovato i resti del velivolo in una zona montuosa, confermando la morte di tutte le 15 persone a bordo. La tragedia si è verificata durante il volo diretto a Ocaña.
Un aereo passeggeri è scomparso dai radar in Colombia. I resti del volo, diretto a Ocaña, sono stati ritrovati in una zona montuosa. Morte tutte le 15 persone a bordo. Tra le vittime ci sono il deputato Diógenes Quintero Amaya e Carlos Salcedo, candidato alle prossime elezioni del Congresso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Precipita aereo in Colombia, morte tutte le 15 persone a bordo
Un aereo della compagnia colombiana Satena è precipitato nella zona rurale di La Playa de Belén.
Trovati i resti del jet scomparso dai radar in Turchia: “A bordo c’era il Capo di Stato Maggiore libico”
Sono stati rinvenuti in Turchia i resti di un jet privato scomparso dai radar.
