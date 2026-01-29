In aula, Adilma Pereira e Massimo Ferretti hanno raccontato versioni opposte sul loro rapporto. Lei ha detto di aver avuto paura di lui e di non essere mai stata innamorata. Tuttavia, durante il processo, le loro parole sono state messe in discussione e smentite dai fatti. La vicenda resta avvolta da dubbi e tensioni, mentre si avvicina la sentenza.

Parabiago (Milano), 29 gennaio 2026 – Davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio ha visto un serrato viaggio dentro il rapporto tra Adilma Pereira e Massimo Ferretti, i due principali imputati. Delitto Ravasio, le accuse di Adilma. Il pm: "Tutte persone calunniate" A guidarlo il difensore di Ferretti, avvocato Debora Piazza, che incalza mettendo a confronto date, messaggi, prenotazioni alberghiere. E in aula prende forma una relazione che, a dispetto delle definizioni dell’imputata, appare tutt’altro che marginale. Adilma Pereira apre il proprio racconto ridimensionando: con Ferretti, dice, non c’è mai stata una vera relazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Adilma e Massimo Ferretti, la mantide e il suo amante: “Di lui avevo solo paura, mai stata innamorata”. Ma in Aula viene smentita

