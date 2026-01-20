Omicidio di Fabio Ravasio La mantide si difende e accusa l’ex amante | Di lui hanno tutti paura

Davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, Adilma Pereira Carneiro, ribattezzata la mantide di Parabiago - a processo per l’ omicidio volontario del compagno Fabio Ravasio, 52 anni, investito e ucciso da quella che inizialmente sembrava essere un’ auto pirata, il 9 agosto 2024 - ha scelto di rispondere alle domande dell’accusa, presentandosi come una figura incompresa e, secondo lei, facilmente accusabile. Nega tutte le accuse, mentre il pm Ciro Caramore la incalza, ricordando che pochi giorni prima dell’investimento di Ravasio, presentò al comune di Parabiago una richiesta, basata su documenti risultati poi falsi, per far inserire se stessa e i due figli nello stato di famiglia di Fabio, sollecitando più volte l’ufficio per portare avanti la pratica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

