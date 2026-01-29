Addominali alti | un mito da sfatare e il modo giusto di allenare l’addome

Molti pensano che allenare gli addominali alti sia diverso da quello degli altri muscoli dell’addome, ma non è così. La realtà è che non esistono esercizi specifici solo per gli addominali superiori. Per avere un addome tonico, bisogna seguire un allenamento completo che coinvolga tutto il core e uno stile di vita attivo. È un errore concentrarsi solo su esercizi mirati e trascurare l’alimentazione e il cardio. Alla fine, la differenza si vede solo con costanza e il giusto metodo.

