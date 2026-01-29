Addominali alti | un mito da sfatare e il modo giusto di allenare l’addome

Molti pensano che allenare gli addominali alti sia diverso da quello degli altri muscoli dell’addome, ma non è così. La realtà è che non esistono esercizi specifici solo per gli addominali superiori. Per avere un addome tonico, bisogna seguire un allenamento completo che coinvolga tutto il core e uno stile di vita attivo. È un errore concentrarsi solo su esercizi mirati e trascurare l’alimentazione e il cardio. Alla fine, la differenza si vede solo con costanza e il giusto metodo.

P arlare di addominali alti e addominali bassi è uno di quei luoghi comuni del fitness che resistono nel tempo, nonostante siano scientificamente scorretti. La verità? Gli addominali “alti” non esistono. E nemmeno quelli “bassi”. Il muscolo protagonista dell’addome visibile – quello che immaginiamo come il classico “six pack” – si chiama retto dell’addome. È un unico muscolo, lungo e piatto, che va dallo sterno al pube. Non è diviso in porzioni funzionalmente indipendenti: quando si contrae, si attiva tutto insieme. Le famose “tartarughe” sono solo l’effetto visivo delle intersezioni tendinee, non di muscoli diversi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

