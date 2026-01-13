Lotta alla pirateria sì ma nel modo giusto Da Empoli I-Com su Cloudflare
La lotta alla pirateria richiede interventi equilibrati e rispettosi delle norme. Recentemente, al centro del dibattito troviamo la multa di 14 milioni di euro inflitta dall’Agcom a Cloudflare, sollevando questioni sulla gestione dei servizi cloud e la tutela dei contenuti. Da Empoli (I-Com), si sottolinea l’importanza di approcci responsabili e condivisi per contrastare efficacemente la illegalità online, mantenendo un equilibrio tra sicurezza e libertà di utilizzo.
Tiene ancora banco la vicenda della multa da 14 milioni di euro inflitta dall’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) a Cloudflare. La sua colpa sarebbe stata quella di non aver collaborato con le autorità italiane nel rimuovere alcuni contenuti diffusi in modo illecito, come richiesto dalla legge Piracy Shield. La multa ha provocato la reazione di Matthew Prince, amministratore delegato di Cloudflare, che minaccia di tagliare i servizi all’Italia. Tutto questo porta a delle riflessioni. Ne parliamo con Stefano Da Empoli, presidente dell’Istituto per la Competitività (I-Com). Partiamo dalla domanda che si poneva Riccardo Piselli su Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net
