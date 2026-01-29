Ad Affari Tuoi il Dottore chiede di parlare al telefono con Enrico | Perché hai accettato la mia offerta?

Nella puntata di ieri di Affari Tuoi, il Dottore ha chiamato Enrico in diretta e gli ha chiesto perché ha deciso di accettare la sua offerta. Nel frattempo, Enrico giocava insieme alla fidanzata Elena, cercando di mantenere la calma mentre si avvicinavano alle fasi decisive del gioco. Alla fine, la scelta di Enrico di cambiare pacco e di puntare sul numero del nonno ha portato a un finale inaspettato e pieno di suspense, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.

Ad Affari Tuoi, la partita di Enrico dalla insieme alla fidanzata Elena. Dopo aver accettato il cambio e scelto il pacco con il numero del nonno, arriva a un finale da brividi: con quale cifra è tornato a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Affari Tuoi Enrico Affari tuoi, Alessia e Pamela piangono per il padre: “Quanti sacrifici ha fatto” e accettano l’offerta del Dottore Ad Affari Tuoi Gemma è a un bivio e sceglie il Dottore: “Non voglio andare via senza nulla, ho un mutuo da pagare” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Affari Tuoi Enrico Argomenti discussi: Alessio porta a casa un bel premio da Affari tuoi. Ma a cosa ha rinunciato?; Da Amici ad Affari Tuoi: chi è la nuova ballerina che affianca De Martino nel gioco dei pacchi; Damiano, da Pieve di Bono ad Affari Tuoi, partita emozionante tra alti e bassi, poi l'offerta del dottore accettata all'ultimo istante: Per mia moglie e mia figlia; Herbert Ballerina torna ad Affari Tuoi dopo lo stop per motivi personali. Confermata anche Martina Miliddi. Affari Tuoi, il pacchista Francesco è il marito di una nota influencerIeri ad Affari Tuoi ha giocato il pacchista Francesco Rubino, marito di una nota influencer. Ecco di chi si tratta ... novella2000.it Francesco ad Affari Tuoi nella puntata del 27 gennaio, perché Martina Miliddi non era in studioFrancesco, concorrente di Trieste, è il protagonista di Affari Tuoi del 27 gennaio: la sua partita si chiude con appena 2mila euro e senza nemmeno l’ingresso ... fanpage.it Il 13 febbraio a poche ore da San Valentino, Stefano de Martino ed Herbet Ballerina si sposano! Va in onda una puntata speciale di Affari tuoi anche in prima serata con una coppia che si sposerà in diretta ecco cosa succederà https://www.ultimenotizief - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.