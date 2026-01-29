Acqua e Cibo al Wigwam Arzerello

Venerdì sera a Piove di Sacco si svolge una serata dedicata a acqua e cibo. L’evento, organizzato da ARGAV, si terrà alle 18:30 al Circolo di Campagna Wigwam “Arzerello”. L’obiettivo è sensibilizzare su questi temi, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento che punta a informare e confrontarsi.

Si terrà venerdì 30 gennaio 2026 dalle ore 18:30 la serata su "Acqua e cibo" con ARGAV al Circolo di Campagna Wigwam "Arzerello" a Piove di Sacco (Pd). Ovvero, sulla gestione sostenibile dell'acqua per produrre cibo: innovazione, ricerca e criticità. Nuovi linguaggi per raccontare il fabbisogno.

